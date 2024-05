Peste 20 de depasiri la valori ale calitatii aerului, in 2023, in judet

De 21 de ori au fost inregistrate, anul trecut, depasirii ale indicatorilor care monitorizeaza calitatea aerului in judetul Covasna. Situatia nu este, insa, ingrijoratoare, spun autoritatile, care subliniaza ca numarul se incadreaza in limita maxima admisa anual, care este 35.Problemele au aparut, in general, din cauza traficului ingreunat, pe fondul lucrarilor de infrastructura, sustine directorul adjunct al APM Covasna."Avem doua statii, care apartin Ministerului Mediului, dar le ... citește toată știrea