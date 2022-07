Peste 23 de milioane de lei pentru retele de apa si canalizare, la Valea Mare

Valea Mare poate spera, in sfarsit, la sistem de apa si canalizare ca orice localitate a secolului XXI. Peste 23 de milioane de lei este suma pe care o primeste comuna prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", conform Ministerului Dezvoltarii, pentru doua proiecte importante.Cele doua cereri de finantare depuse de autoritati si aprobate de Ministerul Dezvoltarii sunt "Infiintarea sistemului de alimentare cu apa in comuna Valea Mare", in valoare de aproape 7,9 milioane de lei (7. ... citeste toata stirea