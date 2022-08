Peste 270 de cazuri noi de COVID-19 raportate in ultima saptamana in judet

In perioada 19-25 august, in judetul Covasna au fost raportate 273 de cazuri noi de COVID-19. Totusi, rata de raspandire a virusului SARS-COV-2 este in scadere si a ajuns joi la 2,65/1.000. Cele mai multe cazuri active sunt la Sfantu Gheorghe, 213, insa cea mai mare incidenta se pastreaza, la fel ca saptamana trecuta, la Bixad, 7,05/1.000, conform Directiei de Sanatate Publica (DSP) Covasna.In spitalele din judet sunt internate 22 de persoane cu aceasta afectiune, printre care sunt si cinci ... citeste toata stirea