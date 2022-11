Peste 3,7 milioane de lei, estimarea pentru modernizarea strazii Gall Lajos

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat in cea mai recenta sedinta Documentatia de Avizare a Lucrarilor pentru Interventie (DALI) care vizeaza modernizarea strazii Gall Lajos.Potrivit indicatorilor economici aprobati, valoarea estimata a investitiei este de peste 3,7 milioane de lei. Drumul are in total 490 de metri, dar documentele aprobate prevad modernizarea pe o lungime de 485 de metri."Aceasta documentatie prevede modernizarea strazii Gall Lajos, a partii majoritare din strada, ... citeste toata stirea