Peste 30 de apeluri la 112 de la inceputul anului care semnalau prezenta ursilor in judet

De la inceputul anului pana in prezent, s-au inregistrat 33 de apeluri la 112 care semnalau prezenta ursilor in diferite zone ale judetului. De fiecare data au fost trimise echipaje de interventie la fata locului, au transmis, pentru Observatorul de Covasna - CovasnaMedia.ro, reprezentantii Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Covasna."De la inceputul anului 2022 pana in prezent, la nivelul inspectoratului au fost inregistrate un numar de 33 apeluri la 112 si de fiecare data a fost ... citeste toata stirea