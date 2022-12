Peste 30 de familii din zona Orko au fost relocate; fostele locuinte vor fi demolate

Peste 100 de persoane, care locuiau in 32 de locuinte din cartierul marginalizat al municipiului Sfantu Gheorghe - Orko, au fost mutate in locuinte de necesitate din oras sau din judet. Fostele lor case, construite fara autorizatie, au fost demolate, daramate partial sau urmeaza sa aiba aceasta soarta. In locul lor vor fi construite 50 de locuinte noi.Reprezentantii Asociatiei Grup de Actiune Locala Sepsi au vorbit pe acest subiect marti, in cadrul unei conferinte de presa. Acestia au spus ca ... citeste toata stirea