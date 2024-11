Peste 30 de tineri nominalizati pentru premiile "Tanarul antreprenor al anului 2024"

Peste 30 de tineri din judetul Covasna au fost nominalizati pentru premiile anuale acordate de Asociatia Junior Business Club (JBC) din Sfantu Gheorghe in cadrul Galei "Tanarul antreprenor al anului 2024".Presedintele asociatiei, Karacsony Zsolt, a declarat ca evenimentul isi propune sa evidentieze tinerii antreprenori care, in pofida varstei, au succes in activitatea pe care o desfasoara si pot fi considerati exemple de urmat.Anul acesta vor fi acordate premii la trei categorii, respectiv ... citește toată știrea