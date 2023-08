Se organizeaza sesiunea a II-a de recrutare si selectie candidati pentru institutiile postliceale de invatamant militar, in anul de recrutare 2023-2024.Sunt 349 de locuri scoase la concursul de admitere pentru formarea subofiterilor, astfel:- Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre "Basarab I" (1 an) - 307 locuri;- Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Aeriene "Traian Vuia" (1 an) - 20 de locuri;- Scoala Militara de Maistri Militari ... citeste toata stirea