Peste 4.500 de misiuni desfasurate de jandarmii covasneni pentru siguranta cetatenilor in anul 2024

In cursul zilei de ieri, 14 ianuarie, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna a avut loc evaluarea activitatii institutiei pe anul 2024. Bilantul a fost prezentat de catre inspectorul sef al I.J.J. Covasna, colonel Nichifor Gheorghe Adrian, in prezenta cadrelor unitatii, intreaga activitate fiind prezidata in sistem videoconferinta de catre domnul colonel Grigore Cristian din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane.Aceasta evaluare a implicat o analiza amanuntita ... citește toată știrea