Strandul municipal din Sfantu Gheorghe s-a redeschis pentru sezonul estival pe 20 iunie. In primele doua saptamani, s-au vandut 4.650 de bilete, conform datelor Sepsi ReKreativ. Directorul societatii spune ca anul acesta locuitorii folosesc din ce in ce mai des Sepsi card pentru intrarea la strand. Acesta ofera o reducere de 50%.Cu toate ca vara nu si-a intrat pe deplin in drepturi la Sfantu Gheorghe, locuitorii si turistii vin in numar mare sa se bucure de o relaxare intr-un mediu racoros. ... citeste toata stirea