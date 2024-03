Peste 40 de incendii de vegetatie inregistrate anul acesta in judetul Covasna. Aproximativ 70 de hectare de teren afectate

De la inceputul anului si pana in prezent in judetul Covasna au avut loc 43 de incendii de vegetatie. Numarul este mare, in contextul in care pe intreg parcursul anului 2023 au fost doar 57 de astfel de incendii. Pompierii atrag atentia ca in 80% din aceste cazuri focul a izbucnit dupa ce au fost arse deseuri in spatiile deschise."De la inceputul anului si pana in prezent, in judetul Covasna s-au inregistrat 43 de incendii produse la vegetatia uscata, miriste si litiera, fatCZ de 57 incendii ... citește toată știrea