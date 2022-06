Peste 40 de situatii de urgenta la care au intervenit pompierii covasneni in minivacanta de Rusalii

In minivacanta de Rusaliile ortodoxe, s-au inregistrat peste 40 de situatii de urgenta la nivelul judetului nostru. Pompierii covasneni au intervenit pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o casa din lemn, din Ghelinta, au acordat ajutor medical unor persoane care au fost implicate in accidente rutiere si au intervenit in sprijinul ISU Harghita, pentru a transporta un barbat care se afla cu motocicleta pe un traseu montan."In minivacanta prilejuita de sarbatoarea Rusaliilor, peste 100 de ... citeste toata stirea