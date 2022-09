Peste 40 de taxiuri, verificate intr-o actiune a IPJ - RAR - CJPC

O actiune in care au fost vizate autoturismele in regim de taxi a avut loc saptamana trecuta la Sfantu Gheorghe. Peste 40 de masini au fost verificate, dintre care doua au fost imobilizate din cauza neregulilor gasite in controlul la care au luat parte IPJ, RAR si Protectia Consumatorului. In total, au fost aplicate 18 sanctiuni, arata un raport al politistilor transmis luni.Actiunea a avut loc joi, 15 septembrie."La data de 15.09.2022, politistii au actionat pentru verificarea respectarii ... citeste toata stirea