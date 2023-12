Testele pentru depistarea soferilor care circula sub influenta substantelor psihoactive au dat mari rateuri in judetul Covasna. Peste 40% dintre cele de anul trecut au fost fals pozitive, arata o analiza publicata de Libertatea.Datele furnizate de IPJ Covasna redactiei Libertatea arata ca din cele 792 de teste facute anul trecut cu cele doua aparate Drager DrugTest 5000, 17 au iesit pozitive. In 7 cazuri insa problema initiala a fost infirmata de analizele de laborator. De aici procentul de ... citeste toata stirea