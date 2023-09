Casa Judeteana de Pensii (CJP) Covasna a repartizat aproape 1.000 de bilete de tratament in anul 2022. Aproape jumatate dintre ele, 406, au fost valorificate. Un bilant al acestora a fost prezentat in sedinta ordinara a Colegiului Prefectural din 30 august a.c. si este disponibil si online pe site-ul Institutiei Prefectului - Judetul Covasna.Potrivit documentului oficial, in 2022 au fost repartizate 987 de bilete de tratament, din care aproape jumatate au fost valorificate."Pentru anul 2022 ... citeste toata stirea