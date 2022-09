Peste 42,7 de milioane de lei pentru construirea a 35 de case, la Sfantu Gheorghe

Consiliul Local Sfantu Gheorghe a aprobat Proiectul Tehnic (PT), care contine si modificarea devizului general, pentru obiectivul de investitii "Construire locuinte insiruite" in cartierul rezidential din strada Borviz. Valoarea totala a investitiei va fi de peste 42,7 milioane de lei (TVA inclus)."Este vorba despre 35 de locuinte cu destinatia de locuinte de serviciu, care ar avea regimul de inaltime P+1, in randuri de cate cinci, respectiv 10 case in terenul pe care il aveam in proprietate ... citeste toata stirea