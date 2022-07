Peste 45 de initiative inscrise in programul Com'ON Sfantu Gheorghe; incepe votul publicului

Peste 45 de proiecte si initiative au fost inscrise in cadrul celei de-a patra editii a programului de bugetare participativa Com'ON Sepsi, initiat de Primaria Sfantu Gheorghe si Grupul PONT cu scopul de a incuraja implicarea activa a tinerilor in viata comunitatii locale.Potrivit coordonatorilor programului, incepand de miercuri acestea vor fi supuse votului publicului, iar proiectele castigatoare vor primi o finantare de 2.600 de lei fiecare in vederea implementarii."In total au fost ... citeste toata stirea