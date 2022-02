Peste 50 de angajati de la Spitalul Judetean, indisponibili din cauza COVID

Intre 50 si 60 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Covasna sunt indisponibili in aceasta perioada din cauza COVID, fie pentru ca au contractat boala, fie pentru ca sunt in izolare sau carantina. Managerul unitatii medicale spune ca situatia creeaza dificultati si ca din acest motiv sunt necesare o serie de reorganizari."O sa fie o provocare pentru perioada urmatoare in ce vedem de cateva zile, cu reorganizarile noastre interne. (...) Si in randul personalului medical sunt ... citeste toata stirea