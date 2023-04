In perioada 28 aprilie 2023 - 1 mai 2023 fortele de ordine vor actiona in vederea prevenirii si a combaterii faptelor de natura penala si contraventionala pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica in judetul Covasna.Pentru ca evenimentele din aceasta perioada sa se desfasoare in conditii optime, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Covasna si Inspectoratului de Jandarmi Judetean Covasna au fost luate o serie de masuri, constituite in principal din suplimentarea ... citeste toata stirea