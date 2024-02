Peste 61.000 de apeluri la 112 din judetul Covasna nu au fost urgente

Peste 63% dintre apelurile care au ajuns in 2023 la operatorii 112 din Covasna au fost non-urgente, adica peste 61.000. Statistica plaseaza judetul pe locul 2 in topul negativ la nivel national."Este esential ca populatia sa constientizeze ca orice apel la 112 care nu este o urgenta inseamna secunde pretioase care se pierd in defavoarea tratarii unor urgente reale, adica pentru a asigura imediat sprijinul pentru cei aflati in nevoie.Un grad ridicat de utilizare corecta a serviciului de ... citește toată știrea