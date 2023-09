Peste 660 de persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au fost nominalizate, in decurs de doua saptamani, pentru gala Best of Sepsi, in cadrul careia autoritatile locale vor premia cetatenii care, prin amabilitatea, atentia, profesionalismul sau dedicarea lor, fac viata comunitatii locale mai buna si mai frumoasa.Potrivit reprezentantilor Primariei Sfantu Gheorghe, cele mai multe nominalizari au fost facute in categoria lucratori din domeniul sanatatii, urmata de pedagogi si lucratori din ... citeste toata stirea