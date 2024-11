Peste 70 de profesori, premiati la Gala "Excelenta in Educatia Covasneana"

Peste 70 de profesori din judetul Covasna au fost onorati joi, 14 noiembrie, in cadrul Galei "Excelenta in Educatia Covasneana", un eveniment dedicat recunoasterii performantelor si contributiilor deosebite in domeniul educatiei. Festivitatea, organizata de Asociatia Pedagogilor Romani din judetul Covasna, in parteneriat cu ISJ Covasna, a avut loc la Scoala Gimnaziala "Nicolae Colan" din Sfantu Gheorghe.Organizatorii isi propun sa transforme Gala "Excelenta in Educatia Covasneana" intr-o ... citește toată știrea