Vaccinarea impotriva gripei se face dupa reguli noi in acest anCampania de vaccinare antigripala din acest an vine cu cateva noutati. Persoanele care doresc sa se imunizeze isi vor lua singure vaccinul de la farmacie pe baza unei retete eliberate de medicul de familie. Pentru categoriile de asigurati aflati in grupele de risc, vaccinul va fi compensat in totalitate, ca si pana acum, in timp ce persoanele cu varsta mai mare de 45 ani si mai mica de 65 ani, fara boli cronice, care doresc sa se ... citeste toata stirea