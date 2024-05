Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale in familie; 16% isi doresc sa calatoreasca (studiu)

Peste 79% dintre romani intentioneaza sa isi petreaca Sarbatorile Pascale acasa, in familie, iar 75% vor sa participe la slujba de Inviere din acest an, conform unui studiu realizat de Reveal Marketing Research.De asemenea, 32% dintre romani considera ca Pastele este mai mult despre conexiunea si comunicarea cu cei dragi, in timp ce 31% se concentreaza mai mult pe traditii si obiceiuri. Peste 67% dintre romani intentioneaza sa cumpere cadouri cu ocazia Pastelui, in special copiilor (64%) sau ... citește toată știrea