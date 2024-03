Peste 80 de accidente de munca verificate de ITM Covasna in 2023

Peste 80 de fise de comunicare a evenimentelor in care au fost implicati lucratori au fost transmise anul trecut Inspectoratului Teritorial de Munca (ITM) Covasna. Cercetarile au aratat ca trei persoane au murit in 2023 in accidente de munca, iar alte peste 30 au ajuns in incapacitate temporara de munca.Bilantul ITM Covasna, transmis redactiei covasnamedia.ro printr-un comunicat de presa, arata ca "in anul 2023 au fost transmise la I.T.M. Covasna un nr. de 81 fise de comunicare a ... citește toată știrea