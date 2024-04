Peste 81 de tone de sticla colectate la Sfantu Gheorghe; apa si bere date la schimb

Peste 81 de tone de sticla au fost colectate de operatorul regional de salubritate Tega in cadrul primei actiuni organizate in acest an la Sfantu Gheorghe.Potrivit reprezentatilor companiei, rezultatul actiunii a fost peste asteptari, chiar daca nu s-a ridicat la nivelul inregistrat in timpul campaniei derulate in perioada similara a anului trecut."Sincer sa fiu, am crezut ca se va colecta o cantitate foarte mica de sticla. Am crezut asta in parte din cauza sistemului de returnare, dar si ... citește toată știrea