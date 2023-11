Interviu cu Oana Jipa, noua actrita din echipa TAMComponenta echipei de actori a Teatrului "Andrei Muresanu" s-a modificat in timpul stagiunii trecute, dupa plecarea actritelor Claudia Ardelean si Elena Popa. In locul acestora, in echipa au intrat actorii Nicholas Catianis si Oana Jipa.Pe aceasta din urma iubitorii de teatru din Sf. Gheorghe au putut-o vedea deja in spectacole precum "Richard III" si "La Ronde", insa pentru a afla cateva lucruri in plus despre ea, i-am adresat o serie de ... citeste toata stirea