Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe impreuna cu Asociatia Sportiva Pinguinii Regali continua si in acest an scolar programul "Initiere in sport". Copiii din grupele mari de gradinita si din clasele primare din toate scolile din oras vor participa la cursurile care vor avea loc o data pe saptamana la Arena Sepsi si la bazinul de inot al orasului. In acest sens, autoritatile au alocat din bugetul local suma de 1.128.815 lei.Programul a avut succes si a continuat sa genereze un mare entuziasm ... citeste toata stirea