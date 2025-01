Petardele sau muzica data la maxim: ce i-a deranjat pe locuitorii din Sfantu Gheorghe in decembrie?

Cele mai multe reclamatii in ultima luna din anul 2024 au fost facute pentru volumul prea ridicat al muzicii de la petreceri, conform Politiei Locale Sfantu Gheorghe. In luna decembrie, la linia gratuita 0800 800 767 au fost facute doar doua sesizari referitoare la utilizarea petardelor."Desi la finalul anului trecut unii locuitorii ai municipiului Sfantu Gheorghe s-au plans de petarde, in special pe retelele de socializare, Politia Locala a documentat un numar nesemnificativ de astfel de ... citește toată știrea