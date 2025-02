Pieton accidentat de un sofer care dadea cu spatele, in Targu Secuiesc

Un pieton a fost acrosat de o autoutilitara care se deplasa in marsarier, marti, 4 februarie, pe trotuarul strazii "Dozsa Gyorgy" din Targu Secuiesc. La momentul incidentului pietonul, in varsta de 77 de ani, nu a prezentat simptome de vatamare in urma incidentului astfel ca acesta s-a deplasat abia a doua zi la spital."Miercuri dupa-amiaza, politistii din cadrul Politiei Municipiului Targu Secuiesc au fost sesizati cu privire la faptul ca un barbat in varsta de 77 de ani s-a prezentat la ... citește toată știrea