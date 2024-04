Pieton accidentat la Turia; soferul depasea un autocar

Un pieton a ajuns joi la spital, dupa ce a fost acrosat de o masina care a intrat in depasire. S-a intamplat la Turia.Autoritatile au fost informate la 08:15 despre evenimentul rutier."In urma verificarilor efectuate de catre politisti, s-a constatat ca o femeie in varsta de 56 de ani, ce conducea un autoturism pe DN 11C, dinspre Targu Secuiesc spre Turia, la kilometrul 3 + 430m, a acrosat un pieton care a patruns pe partea carosabila in timp ce autoturismul se afla in proces de depasire a ... citește toată știrea