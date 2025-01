Pietrele comemorative si Parcul memorial pastreaza vie amintirea victimelor Holocaustului

Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a transmis, luni, un mesaj in memoria victimelor Holocaustului, in care mentioneaza ca amintirea evreilor deportati si ucisi in lagarele naziste este pastrata vie si prin Parcul memorial si placutele comemorative amplasate pe trotuarele din oras."Astazi ne amintim de cei deportati, torturati, ucisi sau lipsiti de drepturi. Ziua Internationala de Comemorare a Victimelor Holocaustului marcheaza si aniversarea eliberarii celui de-al doilea cel ... citește toată știrea