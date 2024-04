Pista de biciclete de pe digul Raului Olt, aproape de finalizare; va avea 7 kilometri, parapeti si stalpi de iluminat

Pista asfaltata pentru biciclete care se construieste in municipiul Sfantu Gheorghe de-a lungul raului Olt, in cadrul Planului de Mobilitate Urbana, este aproape de finalizare, a declarat, luni, viceprimarul Toth-Birtan Csaba.Aceasta va avea o lungime de sapte kilometri, va fi iluminata si va fi prevazuta cu parapeti de protectie si treceri de pietoni."Pana in luna iulie sper ca se va finaliza. Este o intarziere pe cei 600 de metri de la DN 12 pana in spatele Arenei Sepsi, fiindca AVA ... citește toată știrea