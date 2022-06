Planul Antidrog pentru judetul Covasna a fost aprobat

Planul de Actiune al judetului Covasna in domeniul drogurilor, valabil pentru perioada 2022 - 2026, a fost adoptat in sedinta Colegiului Prefectural de marti, 28 iunie a.c. Acesta cuprinde totalitatea programelor, proiectelor si interventiilor de prevenire a consumului de substante interzise. Chiar daca exista si in judetul Covasna, problema drogurilor nu reprezinta un fenomen, sustin autoritatile.Planul este structurat pe trei capitole: "Reducerea cererii de droguri", "Reducerea ofertei de ... citeste toata stirea