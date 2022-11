Planuri pentru un nou cartier rezidential la Sfantu Gheorghe, in zona Jokai Mor

Planuri pentru un nou cartier rezidential la Sfantu Gheorghe, in zona Jokai MorZona orasului Sfantu Gheorghe care in prezent gazduieste ruinele unei foste ferme avicole, din strada Jokai Mor, este vizata de un proiect imobiliar ambitios. Potrivit primarului Antal Arpad, (si) aici va fi construit un cartier nou, care va fi dezvoltat prin fonduri PNRR.Edilul a anuntat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca autoritatile vor primi 2,7 milioane de euro pentru construirea a 48 de locuinte in ... citeste toata stirea