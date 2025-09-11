Editeaza

Plimbari pe doua roti pentru persoane cu dizabilitati: Ziua cea mai frumoasa 2025

Sursa: Covasnamedia.ro
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 07:00
Exista zile obisnuite, in care viata curge cu grijile si rutinele ei, si exista zile care se asaza ca o lumina blanda in suflet. "Ziua cea mai frumoasa" este una dintre acestea. Duminica, 21 septembrie, in Curtea Casei Iris din Sfantu Gheorghe (str. Lacramioarelor nr. 5), oamenii se vor aduna pentru a arata ca solidaritatea nu are nevoie de cuvinte mari.

"Persoanele cu dizabilitati care calatoresc in spatele motociclistilor blanzi, dornici de aventura, traiesc in fiecare an o experienta de ...citește toată știrea

