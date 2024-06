Ploile din ultimele ore au consecinte, deocamdata minore

Chiar daca nu se inregistreaza situatii grave, in Cernat si in orasul Covasna au aparut consecinte ale ploilor abundente din ultimele ore.Potrivit autoritatilor, in zona localitatii Cernat s-a circulat greu pe un sens pe drumul national 11, pentru ca la km 49+500 s-a acumulat apa pe carosabil.Au intervenit drumarii de la Sectia Sfantu Gheorghe, conform datelor furnizate presei de Directia Regionala Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov.De asemenea, in orasul Covasna, Serviciul Voluntar pentru ... citește toată știrea