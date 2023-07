A fost semnat contractul, in valoare de 177 de milioane de euro, pentru migrarea a cel putin 30 de aplicatii in viitorul Cloud Guvernamental, un pas important pentru debirocratizarea Romaniei si pentru eficientizarea interactiunii cu institutiile statului."Am lucrat la acest proiect in perioada in care coordonam echipa Task Force a Ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii si relatia cu MCID-ADR. Partidul National Liberal este promotorul Romaniei digitale si a noilor tehnologii. ... citeste toata stirea