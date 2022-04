PNRAS: peste 2,5 milioane de euro ajung in 17 scoli din judetul Covasna

Toate cele 17 scoli din judetul Covasna care au depus proiect au fost selectate pentru a obtine finantare in cadrul Programului National pentru Reducerea Abandonului Scolar (PNRAS). In total, peste 2,5 milioane de euro vor ajunge in aceste unitati de invatamant in decursul a trei ani. Banii vor fi investiti in programe care sa ii ajute pe copiii care sunt in risc de a parasi timpuriu scoala sa inteleaga importanta educatiei in viitorul lor.Cele 17 scoli vor primi astfel intre peste 80.000 de ... citeste toata stirea