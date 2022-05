PNRR: Sfantu Gheorghe si Arcus vor 12 autobuze electrice pentru zona metropolitana Sepsi

Municipiul Sfantu Gheorghe si comuna Arcus au inceput demersuri pentru solicitarea de finantare in vederea achizitionarii a 12 autobuze electrice care sa asigure transportul in viitoarea zona metropolitana Sepsi. In acest scop, joia trecuta, intr-o sedinta extraordinara, consilierii locali din resedinta de judet au adoptat un proiect de hotarare care face referire la investitia "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice, 12 m in cadrul parteneriatului: UAT Municipiul Sfantu ... citeste toata stirea