Constructia podului pietonal si de biciclete peste Raul Olt se apropie de finalizare. Potrivit autoritatilor locale, exista perspective optimiste pentru incheierea lucrarilor in acest an. Chiar si asa, intrarea efectiva in functiune este asteptata in vara anului viitor, spune viceprimarul Toth-Birtan Csaba."Constructia podului pietonal si de biciclete peste Raul Olt se apropie de finalizare! Noul pod va face traficul mai usor, mai rapid si, nu in ultimul rand, mai ieftin: nu se mai pierd timp ... citeste toata stirea