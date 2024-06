Politia Covasna a marcat Ziua Europeana de prevenire a furturilor din locuinte prin actiuni de constientizare si prevenire

Ziua Europeana de prevenire a furturilor din locuinte este un concept lansat in anul 2019 de Reteaua Europeana de Prevenire a Criminalitatii (E.U.C.P.N.). Marcata anul acesta in data de 19 iunie, initiativa se fundamenteaza pe importanta constientizarii de catre cetateni a necesitatii adoptarii unei atitudini prudente in raport cu locuinta si bunurile proprii, precum si a consecintelor neluarii unor masuri preventive de baza.Politia Covasna se alatura acestui efort printr-o serie de actiuni ... citește toată știrea