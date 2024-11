Politia covasneana: Actiuni intense de control pe strazi si saptamana aceasta

In aceasta saptamana, politistii rutieri din judetul Covasna desfasoara din nou actiuni de control pe drumurile din judet. Acestia vizeaza reducerea numarului de accidente si imbunatatirea sigurantei tuturor participantilor la trafic. Actiunile sunt concentrate in special in zonele si pe tronsoanele de drum unde au fost inregistrate accidente rutiere grave.Conform comunicatului transmis de IPJ Covasna, actiunile urmaresc:combaterea excesului de viteza si a depasirilor neregulamentare; ... citește toată știrea