Politia Locala este in cautarea persoanei care a deteriorat butonul semaforului de la trecerea pentru pietoni din zona Garii (CP)

Politia Locala Sfantu Gheorghe este in cautarea persoanei care, in data de 3 mai, a deteriorat butonul semaforului de la trecerea pentru pietoni din zona Garii (statuia Ostasului Roman). Imaginile surprinse de camerele de supraveghere il arata pe barbat in timp ce apasa in mod repetat butonul care activeaza culoarea verde a semaforului, dupa care se urca intr-un microbuz care circula pe ruta Sfantu Gheorghe - Brasov."In imagini se vede clar cum persoana in cauza ajunge in zona la ora 18:54, ... citește toată știrea