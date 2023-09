Politia Locala Sfantu Gheorghe, impreuna cu Inspectoratul de Politie Judetean, monitorizeaza si dirijeaza traficul rutier in vecinatatea scolilor, unde siguranta trecerilor de pietoni si a elevilor care coboara din masini sunt extrem de importante."Politia Locala dirijeaza traficul in fata Liceului Mikes Kelemen si a Scolii Generale Varadi Jozsef, de la ora 07:30 pana in jurul orei 08:00. Facem acest lucru impreuna cu Politia Romana, pentru ca impreuna avem efectivul necesar pentru a fi ... citeste toata stirea