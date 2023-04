Politia Locala Sfantu Gheorghe a anuntat ca au fost ridicate 13 masini abandonate pe domeniul public al orasului, in ultimele zile. In majoritatea cazurilor politistii au actionat in urma unor sesizari primite, se arata intr-un comunicat de presa transmis redactiei noastre.Masinile abandonate reprezinta cu atat mai mult o problema in contextul in care si asa parcarile in zonele rezidentiale nu sunt suficiente, a explicat directorul Politiei Locale, Hadnagy Istvan."In cele mai multe cazuri ... citeste toata stirea