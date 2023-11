Numarul amenzilor aplicate de Biroul Circulatie al Politiei Locale Sfantu Gheorghe, pentru oprirea sau stationarea neregulamentara a autoturismelor pe raza municipiului, a crescut semnificativ comparativ cu anul trecut. Daca in 2022 au fost aplicate 181 de sanctiuni contraventionale, dintre care 114 avertismente si 64 de amenzi in valoare totala de 19.430 lei, de la inceputul acestui an politistii locali au aplicat 611 sanctiuni contraventionale, dintre care 293 de avertismente si 318 amenzi ... citeste toata stirea