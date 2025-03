Politia Locala Sfantu Gheorghe: Ce se intampla cu noroiul adus de utilaje pe asfalt?

In special primavara si toamna, pe strazile din Sfantu Gheorghe pot fi observate cantitati destul de mari de noroi, aduse de camioane sau de diferite utilajele. Bineinteles, daca acest lucru pune in pericol siguranta traficului rutier, situatia este considerata infractiune."In primul rand, vreau sa precizez ca aceasta problema este destul de rara la Sfantu Gheorghe. Mai sunt cateva strazi care nu au fost asfaltate din diverse motive, dar in cele mai multe cazuri, pamantul ajunge pe carosabil ... citește toată știrea