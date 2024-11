Politia Locala Sfantu Gheorghe: Este interzisa parcarea in alveole!

COMUNICAT DE PRESA. Politia Locala din Sfantu Gheorghe va efectua controale speciale in urmatoarele saptamani in statiile de autobuz si pe locurile de parcare rezervate pentru taxiuri - cei care parcheaza ilegal vor primi amenzi.Hadnagy Istvan, directorul Politiei Locale considera ca in mare parte a orasului nu exista probleme, insa pe bulevardele Nicolae Iorga si Grigore Balan, statiile de autobuz sunt folosite aproape in totalitate pentru parcare. "Exista o explicatie pentru aceasta: in ... citește toată știrea