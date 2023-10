In acest an, Politia Locala Sfantu Gheorghe a intervenit in 17 cazuri de tulburare a linistii publice, fiind si situatii in care atat Inspectoratul de Politie Judetean, cat si Jandarmeria au aplicat amenzi.Galagia facuta pe strada, de obicei de persoane aflate in stare de ebrietate, muzica tare care deranjeaza vecinii si reparatiile zgomotoase facute in timpul orelor de liniste sunt plangerile cele mai frecvente pentru care au fost aplicate amenzi. Cu toate acestea, in multe cazuri nu poate ... citeste toata stirea